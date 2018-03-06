Ондрачек подал в отставку с поста главы Комиссии по контролю Генеральной инспекцией служб правопорядка

Коммунист Зденек Ондрачек, избранный парламентом главой Комиссии по контролю Генеральной инспекцией служб правопорядка, подал в отставку. По его словам, он принял это решение не из-за «крикунов на улицах», а из-за опасений за безопасность своей семьи, назвав при этом политиков правого толка «демократической выгребной ямой».

Напомним, что в понедельник одновременно в центре Праги и в десятке крупных чешских городов прошли демонстрации против назначения Ондрачека на этот пост и против «возвращения старых порядков», то есть времен социализма.

Демонстранты принесли на площадь символические бумажные дубинки и звенели ключами, напоминая тем самым о событиях 1989 г. Организаторы пражской демонстрации также разместили на Вацлавской площади ряд стендов, где можно было поставить свою подпись под петицией, требующей новых выборов главы GIBS.

Протесты были направлены также против премьера в отставке Андрея Бабиша.