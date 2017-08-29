Омбудсмен выявила случаи нарушения прав заключенных СИЗО

В ходе проверки камер следственных изоляторов в отделениях полиции омбудсменом Анной Шабатовой были выявлены случаи унижения задержанных и их недостаточное ознакомление со своими правами. На сегодняшней пресс-конференции Анна Шабатова сообщила, что в течение двух лет проверила 47 камер предварительного заключения в 14 районных отделениях полиции. Доклад о результатах проверки омбудсмен передала полицейскому президенту.

Контроль проводился без предварительного оповещения, в разное время суток; при этом проверялись камеры, предназначенные для содержания задержанных на срок более шести часов. Омбудсмен обнаружила нарушения прав задержанных и случаи унижения их человеческого достоинства, среди которых – унизительный досмотр в обнаженном виде, отсутствие средств гигиены и неудовлетворительные бытовые условия.