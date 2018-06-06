Около 60 человек отравились в точке общепита Градец-Кралове

57 человек обратились к врачам Факультетской больницы в Градец-Кралове в связи с отравлением блюдами из фастфуда в центре этого города. Большинство из них уже выписали из больницы, на инфекционном отделении пока остаются 18 человек. 9 из них также выпишут в среду.

Эпидемиологи ожидают результатов экспертизы пищевых продуктов. Просшествие также расследует полиция. Санинспекция закрыла данную точку общепита. «Жизни пострадавших ничто не угрожает», – заверил заместитель главврача Факультетской больницы Зденек Тушл. По его мнению, причиной отравления могла стать недостаточная тепловая обработка мяса.