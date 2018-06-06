Около 60 человек отравились в точке общепита Градец-Кралове

Лорета Вашкова
06-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

57 человек обратились к врачам Факультетской больницы в Градец-Кралове в связи с отравлением блюдами из фастфуда в центре этого города. Большинство из них уже выписали из больницы, на инфекционном отделении пока остаются 18 человек. 9 из них также выпишут в среду.

Эпидемиологи ожидают результатов экспертизы пищевых продуктов. Просшествие также расследует полиция. Санинспекция закрыла данную точку общепита. «Жизни пострадавших ничто не угрожает», – заверил заместитель главврача Факультетской больницы Зденек Тушл. По его мнению, причиной отравления могла стать недостаточная тепловая обработка мяса.

Статьи на ту же тему
Фото: ЧТK

Общественные холодильники помогут накормить малоимущих

Кто-то выбрасывает лишнее, а кто-то считает копейки на покупку яблока или бутылки молока. Помогать продуктам питания, в которых не…
Иллюстративное фото: afagen via Foter.com / CC BY-NC-SA

ЕС: все потребители равны, но некоторые равнее других

Почему копченая колбаса, купленная в Германии, вкуснее продукта той же марки из чешского супермаркета? Почему австрийское средство…

Кому после «бархатного развода» живется лучше - чехам или словакам?

Кто больше заработал на «разводе» Чехии и Словакии ? Кому спустя 25 лет после исторического бракоразводного процесса живется лучше…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 