Около 40 зрителей Карловарского кинофестиваля получили пищевое отравление

Зрители и сотрудники Международного кинофестиваля в Карловых Варах почувствовали признаки отравления после употребления пищи, приобретенной в одном из киосков. Предполагается, что инфекция попала в воду, которую использовал персонал предприятия общепита.

В ночь с 30 июня на 1 июля около сорока человек обратилось в городской пункт неотложной помощи с жалобами на боль в желудке, диарею и рвоту. Никому из пострадавших не потребовалась госпитализация. Инцидентом занимается Краевая станция гигиены Карловы Вары. Характер инфекции пока не установлен.