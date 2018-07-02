Около 40 зрителей Карловарского кинофестиваля получили пищевое отравление

Катерина Айзпурвит
02-07-2018
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Зрители и сотрудники Международного кинофестиваля в Карловых Варах почувствовали признаки отравления после употребления пищи, приобретенной в одном из киосков. Предполагается, что инфекция попала в воду, которую использовал персонал предприятия общепита.

В ночь с 30 июня на 1 июля около сорока человек обратилось в городской пункт неотложной помощи с жалобами на боль в желудке, диарею и рвоту. Никому из пострадавших не потребовалась госпитализация. Инцидентом занимается Краевая станция гигиены Карловы Вары. Характер инфекции пока не установлен.

 
 
 
 
 
 
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