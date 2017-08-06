6 августа под открытым небом перед руинами деревянного костела, недавно уничтоженного огнем, собрались для проведения богослужения около 300 прихожан. В ходе мессы священник подчеркнул, что верит в восстановление храма на прежнем месте. Сенатор Ирж Царбол от христианско-демократической партии, который присутствовал на службе, сказал, что также надеется на скорое восстановление костела, который помнит с детства. В настоящее время обвинение в умышленном поджоге храма XVI в., известного своим уникальным интерьером, предъявлено троим молодым людям, двое из которых взяты под стажу. Полиция считает, что подозреваемые могли готовиться к другим подобным преступлениям.