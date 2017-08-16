Согласно опубликованным партийным спискам, около трети депутатов от движения ANO не будет принимать участия в парламентских выборах в октябре 2017 г. Из 47 членов парламентской фракции ANO на переизбрание будут претендовать 32 депутата.

Также в борьбе за мандат будут участвовать три члена кабинета от ANO, не являющиеся депутатами парламента – министр юстиции Роберт Пеликан, министр транспорта Дан Тёк и министр местного развития Клара Шлехтова. Сохранить за собой место в парламенте попытается вице-премьер и министр по вопросам окружающей среды Рихард Брабец, возглавивший партийный список ANO. Лидер движения, бывший министр финансов Андрей Бабиш является номером один партийного списка от Центрально-Чешского края, а председатель фракции Ярослав Фолтынек – от Высочины.