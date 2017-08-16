Около 30% депутатов от ANO не будет переизбираться в парламент

Катерина Айзпурвит
16-08-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно опубликованным партийным спискам, около трети депутатов от движения ANO не будет принимать участия в парламентских выборах в октябре 2017 г. Из 47 членов парламентской фракции ANO на переизбрание будут претендовать 32 депутата.

Также в борьбе за мандат будут участвовать три члена кабинета от ANO, не являющиеся депутатами парламента – министр юстиции Роберт Пеликан, министр транспорта Дан Тёк и министр местного развития Клара Шлехтова. Сохранить за собой место в парламенте попытается вице-премьер и министр по вопросам окружающей среды Рихард Брабец, возглавивший партийный список ANO. Лидер движения, бывший министр финансов Андрей Бабиш является номером один партийного списка от Центрально-Чешского края, а председатель фракции Ярослав Фолтынек – от Высочины.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 