Оклады политиков увеличатся

Антон Каймаков
16-12-2017
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Чешские политики в 2018 году вновь дождутся прибавки, гарантированной им законом, регулирующим оклады государственных представителей, чья деятельность оговорена Конституцией страны. Оклады политиков увеличатся на 7%.

Прибавка к окладу, например, чешских депутатов составит 5000 крон (195,3 евро), таким образом, член Нижней палаты будет зарабатывать 76 000 крон (2969 евро). Подскочат также выплаты, начисляемые депутатам, например, на транспортные расходы и презентационные нужды. Максимальная сумма таких начислений с января 2018 года составит 53 500 крон (2090 евро).

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