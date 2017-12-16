Чешские политики в 2018 году вновь дождутся прибавки, гарантированной им законом, регулирующим оклады государственных представителей, чья деятельность оговорена Конституцией страны. Оклады политиков увеличатся на 7%.

Прибавка к окладу, например, чешских депутатов составит 5000 крон (195,3 евро), таким образом, член Нижней палаты будет зарабатывать 76 000 крон (2969 евро). Подскочат также выплаты, начисляемые депутатам, например, на транспортные расходы и презентационные нужды. Максимальная сумма таких начислений с января 2018 года составит 53 500 крон (2090 евро).