ОИ: чехи поставили десятки миллионов крон на полуфинал с российскими хоккеистами

Полуфинал, в котором встретились чешские и российские хоккеисты, стал рекордным по числу ставок, сделанных в ходе ОИ в Пхенчхане.

По словам букмекеров, чехи ставили «по зову сердца», то есть на победу национальной сборной, так что большинство ставок проиграло.

Букмекерская сеть Fortuna сообщает, что на этот матч было поставлено 13 млн крон (более полумиллиона евро). Коэффициент россиян составил 1,56:1, чешской команды – 4,9:1. Букмекеры Tipsport сообщают о 18 млн крон (7 млн 200 тыс. евро), поставленных на хоккейный полуфинал.