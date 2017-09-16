Огромный интерес сопутствует Дням НАТО и ВВС ЧР. Премьера миномета Pandur II 8x8 CZ

В аэропорту Мошнов недалеко от Остравы проходят Дни НАТО и Военно-воздушных сил ЧР, на которые пришли десятки тысяч человек. В мероприятии,которое является крупнейшим в своем роде в Центральной Европе, принимают участие военные, защитные и спасательные отряды из 17 стран, в том вне-европейских: США, Канады и Саудовской Аравии.

Предпритие Tatra Defence Vehicle (TDV), которое входит в холдинг Czechoslovak Group, впервые представило в аэропорту Мошнова самоходный миномет Pandur II 8x8 CZ.

В этом году зрители увидят, кроме прочего, американские бобардировщики - сверхдальний стратегический ракетоносец второго поколения B-52 Stratofortress и сверхзвуковой B-1B Lancer, а также первое выступление в Чешской Республике Saudi Hawks («Саудовских ястребов»), пилотажной группы Королевских ВВС Саудовской Аравии.