Огромный интерес сопутствует Дням НАТО и ВВС ЧР. Премьера миномета Pandur II 8x8 CZ

Лорета Вашкова
16-09-2017 oбновлено
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В аэропорту Мошнов недалеко от Остравы проходят Дни НАТО и Военно-воздушных сил ЧР, на которые пришли десятки тысяч человек. В мероприятии,которое является крупнейшим в своем роде в Центральной Европе, принимают участие военные, защитные и спасательные отряды из 17 стран, в том вне-европейских: США, Канады и Саудовской Аравии.

Предпритие Tatra Defence Vehicle (TDV), которое входит в холдинг Czechoslovak Group, впервые представило в аэропорту Мошнова самоходный миномет Pandur II 8x8 CZ.

В этом году зрители увидят, кроме прочего, американские бобардировщики - сверхдальний стратегический ракетоносец второго поколения B-52 Stratofortress и сверхзвуковой B-1B Lancer, а также первое выступление в Чешской Республике Saudi Hawks («Саудовских ястребов»), пилотажной группы Королевских ВВС Саудовской Аравии.

 
 
 
 
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