Оформление водительских прав станет возможным по всей стране

С 1 июля 2018 года оформление водительских прав и удостоверений профессиональных шоферов можно будет оформить не только по месту жительства. Соответствующие заявления от чешских граждан будут принимать все муниципалитеты с расширенными полномочиями.
Благодаря применению цифровых технологий срок оформления водительских удостоверений сократится в два раза и составит 10 дней. Для получения документов уже не понадобится традиционная «бумажная» фотография.
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