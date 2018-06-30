Оформление водительских прав станет возможным по всей стране

Антон Каймаков
30-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

С 1 июля 2018 года оформление водительских прав и удостоверений профессиональных шоферов можно будет оформить не только по месту жительства. Соответствующие заявления от чешских граждан будут принимать все муниципалитеты с расширенными полномочиями.

Благодаря применению цифровых технологий срок оформления водительских удостоверений сократится в два раза и составит 10 дней. Для получения документов уже не понадобится традиционная «бумажная» фотография.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 