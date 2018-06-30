Оформление водительских прав станет возможным по всей стране

С 1 июля 2018 года оформление водительских прав и удостоверений профессиональных шоферов можно будет оформить не только по месту жительства. Соответствующие заявления от чешских граждан будут принимать все муниципалитеты с расширенными полномочиями.

Благодаря применению цифровых технологий срок оформления водительских удостоверений сократится в два раза и составит 10 дней. Для получения документов уже не понадобится традиционная «бумажная» фотография.