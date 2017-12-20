Объяснения по поводу дела «Гнездо аиста» премьер должен дать 9 января

Заседание парламентского комитета по вопросам депутатской неприкосновенности, на котором премьер-министра и лидера движения ANO Aндрея Бабиша, как и первого зампредседателя этого движения Ярослава Фалтинека и госпрокурора по делу «Гнездо аиста» попросят дать объяснения, запланировано на 9 января. Дело связано с подозрением в злоупотреблении дотационными средствами ЕС компанией «Ферма Гнездо аиста».

Об этом после заседания комитета в среду сообщил его председатель Станислав Гроспич. А. Бабиш и Я. Фалтынек, фигурирующие в полицейских протоколах, соответственно, в качестве организатора и соучастника махинаций в размере 50 млн крон (около 2 млн евро) не раз заявляли, что не считают себя виноватыми, а данные обвинения обусловлены политической подоплекой.