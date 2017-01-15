Новости Oбвал крыши спортцентра Чешска-Тршебова - без жертв

15-01-2017 14:40 | Лорета Вашкова

Внутри спортивного центра г. Чешска-Тршебова, крыша которого обрушилась вечером в субботу, 14 января, по словам организаторов, находилось 80 человек. Никто не погиб. "В спорткомплексе проходил турнир молодежных команд областного значения по флорболу, однако несмотря на то, что обвал крыши произошел относительно быстро, всем посетителям спортивного состязания удалось вовремя выбежать из зала", - сообщила в воскресенье председатель Клуба любителей флорбола Орлицко-Тршебовской области Рената Тыплова. Строительство комплекса завершилось совсем недавно. По словам проектанта данного объекта Томаша Фриша, который утверждает, что все нормативы по строительству были соблюдены, причина обвала крыши пока не установлена.

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Глава Минюста ЧР: закреплять в Конституции право использования оружия – абсурдно 15-01-2017 16:59 | Лорета Вашкова Mинистр юстиции ЧР Роберт Пеликан надеется, что правительство не одобрит выдвинутое Министерством внутренних дел предложение, согласно которому право на хранение оружия гражданами было бы гарантировано Конституцией ЧР. Министр считает данную поправку к закону крайне странной и не понимает, что она может всерьез обсуждаться министрами. Об этом Р. Пеликан сообщил в дискуссионной программе Чешского телевидения 16 января, отметив, что идею разрешить рядовым гражданам носить при себе оружие в реальности Центральной Европы XXI века он считает абсурдной.

Прогноз погоды на понедельник, 16 января 15-01-2017 16:31 | Лорета Вашкова На большей части территории Чехии облачно, в отдельных горных районах возможен снег. Температура воздуха ночью от -6 до -10 °C, местами может понизиться до -14 °C. Днем столбик термометра покажет от -5 до -1 °C. Слабый переменный ветер изменится на северный со скоростью 1-4 м/с. Толщина нового снежного покрова в горах увеличится на 8 сантиметров.

Участники гражданского марша в поддержку Сирии дошли до Праги 15-01-2017 16:17 | Лорета Вашкова Участники гражданского марша в поддержку сирийского Алеппо 15 января прибыли из Берлина в Прагу. Порядка 200 человек прошли рядом с сирийским и российским посольствами, совершив остановки у памятника Яну Палаху и у стены Джона Леннона, где антивоенный марш должен завершиться. Организатором акции является журналист и блогер Анна Альбоз. У сирийского посольства участников ожидали сторонники и противники акции. У первых в руках были транспаранты «Остановите Путина в Сирии», «Самый большой террорист - это Асад», оппоненты вооружившись транспарантами с портретами Асада, Путина и Трампа, выкрикивали в адрес участников марша напутствия «Уходите, откуда пришли» или «One way ticket». Активисты намерены пройти маршем из Чехии до Алеппо через Австрию, Словению, Хорватию, Сербию, Македонию, Грецию, Турцию.

В Рокицанах появится уникальный палеоцентр 15-01-2017 15:30 | Лорета Вашкова В нынешнем году в Рокицанах начнется строительство уникального палеонтологического центра, где будут храниться десятки тысяч редчайших окаменелостей, являющихся предметом гордости Западно-Чешского музея в Пльзене и его рокицанского филиала. В комплексе расположится не только хранилище огромной коллекции окаменелостей каменноугольного периода, но и научно-исследовательский центр европейского уровня, сообщил директор музея в Пльзене Франтишек Фрида. Помимо экспонатов, извлеченных из горных пород в Радницах и Ниржанах, в музее собраны коллекции фоссилий из Центральной Чехии, Саксонии, Испании, Турции, Франции и Китая, куда палеонтологи из Пльзеня ездят в экспедиции. По словам Фриды, данные экспозиции периода карбона дают полное право музею считаться лидером мирового значения в данной сфере.

Oбвал крыши спортцентра Чешска-Тршебова - без жертв 15-01-2017 14:40 | Лорета Вашкова Внутри спортивного центра г. Чешска-Тршебова, крыша которого обрушилась вечером в субботу, 14 января, по словам организаторов, находилось 80 человек. Никто не погиб. "В спорткомплексе проходил турнир молодежных команд областного значения по флорболу, однако несмотря на то, что обвал крыши произошел относительно быстро, всем посетителям спортивного состязания удалось вовремя выбежать из зала", - сообщила в воскресенье председатель Клуба любителей флорбола Орлицко-Тршебовской области Рената Тыплова. Строительство комплекса завершилось совсем недавно. По словам проектанта данного объекта Томаша Фриша, который утверждает, что все нормативы по строительству были соблюдены, причина обвала крыши пока не установлена.

Казахстан отменил для граждан ЧР краткосрочные визы 15-01-2017 10:30 | Лорета Вашкова Согласно информации МИД ЧР, с 1 анваря 2017 года до конца текущего года граждане Чехии могут находиться в Казахстане до 30 дней без визы. Более длительный срок пребывания чехов в стране без оформления визы на данном этапе не предусмотрен. В случае долговременного пребывания в Казахстане чешские граждане обязаны подавать заявление на получение одноразовой визы сроком на 90 дней или визы с многократным въездом на 90 дней, действующей три года. Как информируют чешские СМИ, отмена краткосрочных виз нацелена на упрощение возможности посетить в Астане международную выставку Expo 2017, начало которой запланировано на 10 июня.

Чешские двоеборцы: «серебро» в командном спринте на Кубке мира 15-01-2017 09:55 | Лорета Вашкова В субботу, 14 января, чешские спортсмены Томаш Портык и Мирослав Дворжак показали прекрасный результат на пятом этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Валь-ди-Фьемме (Италия). В командном спринте они заняли второе место. Первенство - за норвежцами, отличились Эспен Андерсен и Йорген Граабак. Россияне Эрнест Яхин и Тимофей Борисов заняли 14-е место.

Птичий грипп обнаружен у лебедя в Праге 14-01-2017 21:13 | Лорета Вашкова Государственное ветеринарное управление подтвердило наличие вируса птичьего гриппа H5N8 у одного из лебедей на реке Влтаве, обитающих в седьмом районе Праги. На данный момент однако принятие исключительных мер не планируется, заверил пресс-секретарь Государственного ветеринарного управления Петр Пейхал. В настоящее время в Чехии зафиксировано шесть очагов заражения распространения вируса птичьего гриппа типа H5N8.

Глава чешского МИД: Чехии придется долго ждать назначения нового посла США 14-01-2017 18:00 | Лорета Вашкова Глава чешского МИД Любомир Заоралек опасается, что Чехии придется долго ждать назначения нового посла США в Праге. Отзыв новоизбранным президентом Дональдом Трампом всех назначенных Бaраком Обамой послов США он считает беспрецедентным. После пяти часов длившейся в Ланах встречи с президентом М. Земаном и его советниками по вопросам внешней политики Заоралек сообщил чешским журналистам, что он не уверен в том, что новый посол Америки займет свою должность до конца текущего года, так как пройдет немало времени прежде чем американский Конгресс одобрит назначение новых послов. Чехию после избрания Трампа покидает посол США Эндрю Шапиро, который отнюдь не принадлежит к кругу фаворитов президента Чехии.



Заоралек сообщил, что приветствует полученное Земаном от Трампа официальное приглашение посетить Белый дом. Предполагается, что прохладные отношения Земана с представителями официальных кругов США в период правления Обамы с приходом Трампа к власти претерпят изменения в лучшую сторону. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек ранее сообщил, что «господин президент активно налаживает исключительно дружеские отношения с новым главой США Д. Трампом, в отличие от правительства Чехии, проспавшего данный момент».