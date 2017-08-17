Обследование показало, что президент Земан находится в хорошей физической форме

Катерина Айзпурвит
17-08-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Как сообщается в совместном пресс-релизе, опубликованном пресс-секретарем президента Иржи Овчачеком и главой врачебного консилиума главы государства Мартином Голцатом, комплексное обследование, которое Милош Земан прошел в больнице На Гомолце, подтвердило его хорошее физическое состояние. Была отмечена лишь невропатия нижних конечностей, которой президент давно страдает. Пражский Град также сообщает о «снижении благодаря режиму веса главы государства и стабилизации уровня сахара».

Состояние здоровья главы государства стало предметом обсуждения после того как в мае 2017 г. Милошу Земану потребовалась посторонняя помощь при ходьбе во время визита в Китай, а также его утомленный вид во время посещения Вьетнама в июне этого года.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 