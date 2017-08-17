Как сообщается в совместном пресс-релизе, опубликованном пресс-секретарем президента Иржи Овчачеком и главой врачебного консилиума главы государства Мартином Голцатом, комплексное обследование, которое Милош Земан прошел в больнице На Гомолце, подтвердило его хорошее физическое состояние. Была отмечена лишь невропатия нижних конечностей, которой президент давно страдает. Пражский Град также сообщает о «снижении благодаря режиму веса главы государства и стабилизации уровня сахара».

Состояние здоровья главы государства стало предметом обсуждения после того как в мае 2017 г. Милошу Земану потребовалась посторонняя помощь при ходьбе во время визита в Китай, а также его утомленный вид во время посещения Вьетнама в июне этого года.