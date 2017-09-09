Общественность вступилась за китайских христиан

Более 130 чешских общественных деятелей и бывших диссидентов отправили премьеру Чехии Богуславу Соботке требование отдать приказ МВД принять решение по поводу предоставления убежища китайским христианам. Соответствующие заявления были поданы почти два года назад, однако административное делопроизводство не завершено. Министерство внутренних дел принятие решения неоднократно откладывало.

Под требованием, например, стоят подписи епископа Вацлава Малого, философа Даниэля Кропы, драматурга Милана Угде, писательницы Радки Денемарковой. Авторы обращения к премьеру подчеркивают, что китайские христиане покинули родину, спасаясь от репрессий, поэтому Чехия должна предоставить им убежище.