Общая задолженность чехов перед банками возросла на 178 млрд крон

Суммарная задолженность чехов перед банками к концу 2017 года достигла 2,14 триллионов крон, что по сравнению с предыдущим годом на 177,5 млрд крон больше. Одновременно на 5 млрд крон до 39 млрд крон сократилась общая квартальная задолженность, когда заемщики не способны погасить долги в течение трех друг за другом идущих месяцев. Данные в понедельник, 12 марта, обнародовал Банковский и Небанковский регистр клиентских информаций.

В базе данных к концу минувшего года было зарегистрировано в целом более 3 миллионнов клиентов-заемщиков, что почти на 3930 человек меньше, чем в 2016 году. 614000 заемщиков оформили долгосрочный кредит, 1,93 млн клиентов -краткосрочный, 506000 человек взяли в банке ипотечный кредит одновременно с краткосрочным кредитом.