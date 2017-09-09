Обращение из прошлого с критикой коммунистического режима

"Чехословакия - колония России, разворовывающей богатства страны", - написали в 1949 году ремесленники, ремонтировавшие здание пражской Строместской ратуши, пострадавшее в период Второй мировой войны.

Реставраторы, осуществляющие ныне в историческом объекте восстановительные работы, обнаружили четыре "капсулы времени", датированные 1949 и 1984 годами. Кроме монет, газетных выпусков и иных документов, относящихся к периоду закладки капсул, современные реставраторы обнаружили также и письменные обращения к потомкам.

В послании, написанном ремесленниками 26 октября 1949 года, описывается ситуация, сложившаяся в Чехословакии после прихода в 1948 году к власти коммунистов. По мнению рабочих, страна превратилась в колонию советской России: "В любой момент может появиться "рука справедливости" и отправить человека на принудительные работы неизвестно куда! Так выглядит свобода и демократия нашего времени". В исторических экземплярах газет, относящихся к 1949 году, написано о том, что руководство города взяло курс на строительство социализма.

На страницах письма с 1984 года рассказывается о росте цен пива, на что рабочие, ремонтировавшие ратушу, заявляют: "Мы пишем это письмо, когда миру угрожает третья мировая война, но именно поэтому мы будем пить "золотой напиток", даже если цены вновь изменятся".

После окончания реставрационных работ все найденные документы или их копии, будут замурованы в стену Староместкой ратуши. В капсулу времени также вложат обращение от современных рабочих, восстанавливавших исторический объект в 2017 году.