Объемы экспорта чешского оружия сократились

По итоговым данным за 2017 год, объемы экспорта оружия чешского производства и военного материала сократились. Из 1159 лицензий на осуществление экспортных поставок на сумму 21,1 миллиарда крон (808,5 миллиона евро) часть разрешений оказалась неиспользованной. Результат – сокращение оборота, по сравнению с 2016 годом, до уровня 15,1 миллиарда крон (578,5 миллиона евро). Иржи Гинек из Ассоциации оборонной промышленности объясняет такое снижение общим нарастанием сроков реализации заказов.

Чешское оружие в 2017 году поставлялось в 106 государств мира. К числу самых крупных относятся поставки в США (на сумму 1,66 млрд крон – около 64 миллионов евро) и в Словакию (901 миллион крон – 34,5 млн евро).