Oбъем промышленного производства в Чехии без учета сезонных поправок в апреле вырос на 5,5%

Oбъем промышленного производства в Чешской Республике после мартовского спада в апреле вырос (без учета сезонных поправок) по сравнению с минувшим годом на 5,5 процента. Об этом в среду сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Наиболее существенное влияние на рост оказало производство автомобилей, прицепов, металлических конструкций и электрооборудования. Однако с учетом среднемесячного числа рабочих дней в году объем промышленного производства в сопоставлении с показателями минувшего года реально сократился на 0,2 процента, a по сравнению с минувшим месяцем – на 0,9%.