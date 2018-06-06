Oбъем промышленного производства в Чехии без учета сезонных поправок в апреле вырос на 5,5%

Лорета Вашкова
06-06-2018
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Oбъем промышленного производства в Чешской Республике после мартовского спада в апреле вырос (без учета сезонных поправок) по сравнению с минувшим годом на 5,5 процента. Об этом в среду сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Наиболее существенное влияние на рост оказало производство автомобилей, прицепов, металлических конструкций и электрооборудования. Однако с учетом среднемесячного числа рабочих дней в году объем промышленного производства в сопоставлении с показателями минувшего года реально сократился на 0,2 процента, a по сравнению с минувшим месяцем – на 0,9%.

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