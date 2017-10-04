Объем продаж автомобилей в Чехии за три квартала 2017 г. повысился на 6,6%

Лорета Вашкова
04-10-2017
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Объем продаж новых легковых автомобилей в Чехии за три квартала 2017 года в межгодовом сравнении вырос на 6,6% и составил более 205,5 тысяч единиц. Темпы роста продаж, однако, замедляются и в сентябре этот показатель не превысил 1,4 %.

Наиболее востребованными (23,5%) среди покупателей оказались автомобили класса SUV. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся 4 октября, сообщили представители Союза импортеров автомобилей (Svaz dovozců automobilů). На первое место по продажам - 30,9% - вырвалась Škoda Auto (63664 единиц), на второе вышел Volkswagen с 20584 автомобилями, на третье - Hyundai (почти 16 тыс. автомобилей). За ними следуют Ford, Dacia и Renault.

 
 
 
 
 
 
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