Новости Объем предложений сократился на 25%, квартиры дорожают

27-12-2016 17:08 | Антон Каймаков

Обще количество квартир и домов, выставленных на продажу в Чехии, согласно статистике агентств по недвижимости, сократилось на 25%. Ситуация возникла из-за рекордно низких процентных ставок по ипотечным кредитам, что подстегнуло спрос, а также и рост цен.

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В новогоднюю ночь пражан ждут ограничения 28-12-2016 16:20 | Антон Каймаков Празднование прихода Нового года для пражан будет связано с рядом ограничений на улицах, часть из которых будет закрыта для транспорта. Самым надежным транспортом вечером 31 декабря и в ночь на 1 января будет метро. Столичная подземная дорога будет работать до половины третьего утра. За порядком будут следить усиленные наряды полицейских, а, при необходимости, гражданам окажут помощь пожарные и спасатели. Вдоль реки Влатвы будут курсировать в ночь на 1 января 2017 года будут курсировать полицейские катера.

Закрытие Пражского Града – превентивная мера 28-12-2016 14:12 | Антон Каймаков Пражский Град в полночь с 24 на 25 декабря 2016 года был закрыт не из-за возникновения реальной угрозы террористической атаки, а превентивно. Свою роль сыграло и объявление в стране первой степени террористической угрозы. Так прокомментировал Президиум Полиции Чешской Республики ситуацию, в результате которой многие опоздавшие к началу граждане не смогли попасть в Собор святого Вита на полуночную мессу в Рождество. В прошлом ничего подобного в Пражском Граде не происходило.

Чехию засыплет снег и скует мороз 28-12-2016 12:58 | Антон Каймаков Метеорологи предсказывают приход в Чешскую Республику настоящей зимы. Уже первые дни 2017 года будут ознаменованы обильным снегопадом, а температура воздуха упадет до минусовых отметок. На погоду в Европе будет влиять холодный воздух, перемещающийся из Сибири. С 9 января температура воздуха днем может упасть до – 10°C или же - 15°C.

В Новой Зеландии погиб чешский скалолаз 28-12-2016 12:00 | Антон Каймаков Чешский скалолаз погиб в Новой Зеландии при восхождении на Mount Aspiring (3033 метра). По доступным данным, погибшему чешскому гражданину было около 20 лет.

Рост минимальной зарплаты «отберет» у фирм 3,5 миллиарда 28-12-2016 11:47 | Антон Каймаков На законом предусмотренное увеличение минимальной зарплаты, которое произойдет в Чехии с 1 января 2017 года, чешским фирмам придется потратить 3,5 миллиарда крон (129,6 миллиона евро). С нового года чешский МРОТ будет составлять 11 000 крон (407,4 евро), что на 11% выше, чем ныне. Новый уровень МРОТ будет единым для всех категорий граждан. До сих пор у инвалидов минимальная зарплата была ниже. Самую низкую законом разрешенную зарплату в Чехии получает порядка 2,3% трудоспособных граждан. По планам действующего кабинета министров премьера Богуслава Соботки, МРОТ в Чехии должен составлять порядка 40% от уровня средней грубой зарплаты по стране (актуальный показатель - 27 220 крон, что составляет 1007 евро).

Отмена валютных интервенций ознаменуется падением евро 28-12-2016 11:30 | Антон Каймаков В случае отказа от режима валютных интервенций, осуществляемых Чешским национальным банком с целью поддержки экспорта чешских товаров, курс национальной валюты страны увеличится. В результате евро могло бы стоить от 25,5 до 26,5 крон, считают специалисты. В настоящее время курс держится на уровне 27 крон за 1 евро. Согласно информации Банковского совета ЧНБ, режим валютных интервенций мог бы быть прекращен к концу 2017 года.

На Чехию надвигается эпидемия гриппа 28-12-2016 11:10 | Антон Каймаков Уровень заболеваемости гриппом и недугами с подобными признаками за последнюю неделю возрос на 54%. Согласно данным Государственного управления по здравоохранению, количество больных гриппом ныне составляет 63 пациента на 100 тысяч человек и продолжает расти. Специалисты оценили ситуацию как надвигающуюся эпидемию. Врачи подчеркивают, что в стране распространяется вирус, против которого весьма эффективно помогает своевременная вакцинация.

Прогноз погоды на 29 декабря 28-12-2016 10:59 | Антон Каймаков В четверг в Чехии, согласно прогнозу синоптиков, будет пасмурно. Ожидается дождь со снегом. Температура воздуха днем от +2 до +6°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с.

В Камбодже задержали гражданку Чехии по обвинению в изготовлении наркотиков 28-12-2016 09:57 | Катерина Айзпурвит Как сообщает ČTK, в Королевстве Камбоджа по обвинению в изготовлении наркотических средств была задержана группа из пяти иностранцев, включая гражданку Чехии. Как сообщает издание Cambodia Daily, в числе задержанных – также граждане Украины, Финляндии, России и США в возрасте от 26 до 52 лет. Внимание камбоджийских правоохранительных органов привлек американец, чье поведение указывало на наркотическое опьянение. В результате обыска было конфисковано значительное количество синтетических наркотиков. Пресс-секретарь МИД ЧР Ирена Валентова указывает, что задержанной гражданке Чехии 26 лет, и она уже призналась в совершенном правонарушении. «Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы», – сообщает пресс-секретарь. Чешское посольство в Бангкоке поддерживает связь с гражданкой республики и ее семьей.