Объем добычи древесины растет

Добыча древесины в Чехии в минувшем году выросла на 10%, достигнув рекордной отметки в 19,4 миллиона кубических метров леса. Таким образом был побит рекорд 2007 года, когда лесники ликвидировали деревья, поврежденные ураганом «Кирилл».
Свыше 60% от общего объема древесины составила так называемая «незапланированная» добыча – то есть сбор деревьев, пострадавших от природных катаклизмов.
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