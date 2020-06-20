Объем добычи древесины растет

Ирина Ручкина
20-06-2018 oбновлено
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Добыча древесины в Чехии в минувшем году выросла на 10%, достигнув рекордной отметки в 19,4 миллиона кубических метров леса. Таким образом был побит рекорд 2007 года, когда лесники ликвидировали деревья, поврежденные ураганом «Кирилл».

Свыше 60% от общего объема древесины составила так называемая «незапланированная» добыча – то есть сбор деревьев, пострадавших от природных катаклизмов.

 
 
 
 
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