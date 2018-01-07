Об основании ЧСФР и чешско-словацких отношениях напомнит ряд выставок

Большинство чешских государственных культурных учреждений планирует в нынешнем году проведение мероприятий и проектов, призванных напомнить о столетней годовщине основания Чехословакии. Правительство Чешской Республики выделит на данные цели – программы также будут дополнены мероприятиями, приуроченными к другим памятным датам страны, – 322 миллиона крон (13,3 млн евро).

Еще примерно 90 миллионов крон на расходы, связанные с подготовкой этих торжеств, были потрачены в 2017 году. Больше всего финансовых средств получит Министерство культуры ЧР. Главным проектом по случаю знаментального юбилея станет совместная чешско-словацкая выставка.