Об изменениях правил командирования сотрудников Вышеградская четверка проведет отдельные переговоры

Антон Каймаков
23-08-2017
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Как сообщил информационному агентству ČTK перед встречей с французским президентом премьер Чехии Богуслав Соботка, страны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) готовятся провести с Эммануюэлем Макроном отдельные переговоры по поводу новых правил командирования сотрудников за границу. V4 намерена добиваться, чтобы откорректированные правила не касались сферы международных автоперевозок.

Страны-старожилы ЕС жалуются, что низкие зарплатные требования работников из восточных стран ЕС ставят под угрозу их трудовой рынок. «Новички Евросоюза» указывают на проблемы, которые могут из-за ужесточения правил возникнуть в первую очередь у профессиональных водителей.

 
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