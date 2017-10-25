Новым ректором Чешского технического университета станет физик-ядерщик В. Петрачек

Академический сенат избрал нового ректора Чешского технического университета. Им станет физик-ядерщик Войтех Петрачек, получивший в тайном голосовании 23 из 45 голосов, обойдя четырех других кандидатов.

Петрачек должен приступить к своим обязанностям в феврале 2018 г. Срок полномочий ректора составляет четыре года. Ранее ряд сенаторов пытался дважды сместить со своего поста действующего ректора Петра Конвалинку как не заслуживающего доверия.

Чешский технический университет (ČVUT) в Праге является главным политехническим учебным заведением Чешской Республики и старейшим техническим вузом в Центральной Европе. В этом году ČVUT отмечал 310-ю годовщину с момента основания. На 8 факультетах вуза учится окло 20 000 студентов.