Новым ректором Чешского технического университета станет физик-ядерщик В. Петрачек

Катерина Айзпурвит
25-10-2017
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Академический сенат избрал нового ректора Чешского технического университета. Им станет физик-ядерщик Войтех Петрачек, получивший в тайном голосовании 23 из 45 голосов, обойдя четырех других кандидатов.

Петрачек должен приступить к своим обязанностям в феврале 2018 г. Срок полномочий ректора составляет четыре года. Ранее ряд сенаторов пытался дважды сместить со своего поста действующего ректора Петра Конвалинку как не заслуживающего доверия.

Чешский технический университет (ČVUT) в Праге является главным политехническим учебным заведением Чешской Республики и старейшим техническим вузом в Центральной Европе. В этом году ČVUT отмечал 310-ю годовщину с момента основания. На 8 факультетах вуза учится окло 20 000 студентов.

 
 
 
 
 
 
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