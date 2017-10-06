Новым послом США в Чешской Республике станет Стивен Кинг

Сенат США одобрил назначение предпринимателя и многолетнего члена Республиканской партии из Висконсина Стивена Кинга на должность нового посла Соединенных Штатов Америки в Чешской Республике. Белый дом предложил кандидатура Кинга в июле. 19 сентября ее одобрил зарубежный комитет Сената.

Пресс-секретарь чешского МИД Михаэла Лагронова уже в начале июля подтвердила, что американская сторона успешно подала прошение об одобрении кандидатуры С. Кинга чешской стороной. Дело оставалось лишь за американским Сенатом.

По информации телеканала Fox News, в прошлом Стивен Б. Кинг, помимо прочего, занимался проблемой нарушения гражданских прав в Федеральном бюро расследований, а также работал в Министерстве сельского хозяйства.