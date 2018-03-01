Новым начальником Генерального штаба станет Алеш Опата

Тимур Кашапов
01-03-2018
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Новым начальником Генерального штаба Армии ЧР станет Алеш Опата. Об этом сообщила министр обороны Карла Шлехтова. На этом посту он сменит Йозефа Бечваржа. К исполнению обязанностей Опата приступит в мае. Первой задачей нового начальника Генштаба будет реорганизация командования чешской армии, подчеркнула Шлехтова, которая собирается обсудить с ним и вопросы перевооружения.

Алеш Опата участвовал в нескольких зарубежных миссиях Армии ЧР, например, в странах бывшей Югославии и Афганистане. В октябре 2017 года президент Милош Земан присвоил ему второе по старшинству воинское звание генерал-лейтенанта.

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