Новый школьный год – первоклашек убавилось

Министерство образования ожидает, что 4 сентября, когда в стране начинается новый школьный год, за парты в первых классах чешских школ усядется меньше ребятишек, чем ранее. Предполагается, что в школу в этот раз отправится около 108 тысяч первоклассников, что соответствует показателям 2012 и 2013 годов.

Одновременно ведомство ожидает прекращение тенденции сокращения общего числа учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений среднего уровня. В этом году в училища, техникумы и гимназии зачислено около 102 400 выпускников школ.

Начинающийся школьный год приносит также и ряд изменений. Одной из них является обязанность родителей записать в детский сад всех детей, которым у 31 августа уже исполнилось 5 лет. Если родители выберут вариант домашней дошкольной подготовки, то детей необходимо в установленный срок приводить в дошкольное учреждение для переэкзаменовки с целью выявления полученных навыков и знаний.

У детей, которые по тем или иным причинам получат право на отсрочку от обучения в школе, появится возможность посещать подготовительный класс.