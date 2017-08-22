Новый рейс из Чехии в Катар будет выполнять самолет Airbus A340

Авиакомпания Qatar Airwais планирует, что с октября 2017 года перелеты на открывшемся 21 августа новом рейсе из Праги в Доху будет выполнять вместо Airbus A320 больший по размерам самолет Airbusu A340, вмещающий около 300 пассажиров. Об этом сообщил на встрече с журналистами во вторник глава Qatar Airways Group Акбар Аль-Бахер.

Решение об увеличении объема пассажироперевозок было принято благодаря многообещающему развитию бронирования на данный маршрут. Расшевелить туризм в стране Катар решил недавней отменой виз для граждан 80 стран, включая Чешскую Республику.