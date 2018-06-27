Новый глава МВД намерен решать проблемы миграции и безопасности

Катерина Айзпурвит
27-06-2018
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Новый министр внутренних дел Ян Гамачек, сменивший в этом кресле Любомира Метнара, назвал приоритетными направлениями своей деятельности на посту проблему миграции, которую он намерен решать в тесном сотрудничестве с соседними странами, и обеспечение безопасности.

Как сообщил журналистам премьер-министр Андрей Бабиш, новому министру внутренних дел предстоит решить ряд вопросов финансирования, в то числе повышении зарплат пожарных и полицейских на фоне общего снижения расходов. Также Ян Гамачек, являющийся председателем социал-демократической партии, в новом кабинете, сформированном ANO и ЧСДП, временно займет пост министра иностранных дел, что, по его словам, может продолжаться «несколько недель или месяцев».

 
 
 
 
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