Новые требования к импортируемым автомобилям продлят сроки доставки

Ирина Ручкина
20-06-2018
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Введение нового стандарта Euro 6c, который более строго измеряет уровень выброса выхлопных газов у автомобилей, привел к тому, что сроки доставки моделей некоторых автомашин увеличились на несколько недель. Новый способ тестирования был одобрен в июле 2017 года и до сентября текущего года все автомобили на чешском рынке должны соответствовать новым нормам.

 
 
 
 
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