Новые требования к импортируемым автомобилям продлят сроки доставки

Введение нового стандарта Euro 6c, который более строго измеряет уровень выброса выхлопных газов у автомобилей, привел к тому, что сроки доставки моделей некоторых автомашин увеличились на несколько недель. Новый способ тестирования был одобрен в июле 2017 года и до сентября текущего года все автомобили на чешском рынке должны соответствовать новым нормам.