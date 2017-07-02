Новый Закон «Об административных нарушениях» увеличивает размеры штрафов за целый ряд нарушений общественного порядка, однако, уже не дает права временно изгнать из населенного пункта злостного хулигана. До сих пор городская или сельская администрация имела возможность незаконопослушного гражданина изгнать со своей территории на срок до 3-х месяцев. Критики новых правил сожалеют об аннулировании временного запрета на пребывание на территории населенного пункта, так как, по их мнению, он являлся действенной мерой.