«Новые» легкие в 2017 г. получили 42 чеха, с октября трансплантологи облуживают и пациентов из Словакии

Лорета Вашкова
20-12-2017
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Здоровые легкие в нынешнем году врачи трансплантировали уже 42 чехам, в настоящее время, по информации Координационного центра по трансплантациям, аналогичной пересадки в ЧР ждет еще 51 пациент. Число этих сложных операций в стране год от года растет, за 20 лет их было проведено в целом 363.

Первую такую трансплантацию осуществила 22 декабря 1997 года в пражской Факультетской больнице Мотол группа хирургов под руководством профессора Павла Пафко, который является ветераном отечественной трансплантологии.

С октября этого года специалисты Мотола оперируют также пациентов из Словакии. До сих пор трансплантации легких словакам проводили в Вене, однако венская больница расторгла договор со словацкой стороной.

 
 
 
 
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