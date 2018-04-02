Новопроизведенные автомобили в ЧР оснастят системой автоматического уведомления о столкновении

Лорета Вашкова
02-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Личные автомобили и маленькие грузовики, которые сойдут в Чехии с конвейера с 1 апреля 2018 года, будут в обязательном порядке оснащены системой автоматического уведомления о столкновении (eCall), которая издает сигнал о помощи после факта случившегося.

В случае ДТП информация о транспортном средстве, включая его точные координаты, автоматически передается в соответствующий диспетчерский пункт системы. Министерство транспорта Чешской Республики стало партнером этого всеевропейского проекта уже в 2005 году и выделило на его реализацию 30 миллионов крон.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 