Новопроизведенные автомобили в ЧР оснастят системой автоматического уведомления о столкновении

Личные автомобили и маленькие грузовики, которые сойдут в Чехии с конвейера с 1 апреля 2018 года, будут в обязательном порядке оснащены системой автоматического уведомления о столкновении (eCall), которая издает сигнал о помощи после факта случившегося.

В случае ДТП информация о транспортном средстве, включая его точные координаты, автоматически передается в соответствующий диспетчерский пункт системы. Министерство транспорта Чешской Республики стало партнером этого всеевропейского проекта уже в 2005 году и выделило на его реализацию 30 миллионов крон.