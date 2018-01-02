Новогодний обед президента и главы правительства

В замке Ланы, загородной резиденции главы Чехии, состоится традиционный новогодний обед президентской и премьерской четы. Для премьер-министра Андрея Бабиша это первая праздничная трапеза, его кабинет меньшинства был назначен в декабре прошлого года. Наоборот, нынешним новогодним обедом президент Милош Земан завершает свой избирательный период.

Традиция новогодних обедов поддерживалась и в случае ушедшего ныне в отставку премьера Богуслава Соботки, с которым у президента Милоша Земана были сложные отношения. Обычно во время подобных встреч высшие лица государства подводят итоги года минувшего и обсуждают планы на будущее.