Чешский автогигант Škoda Auto собирается выпустить обновленную Octavia в 2021-м году. Ожидается, что презентация четвертого поколения популярной модели состоится в 2020 году, а продажи ее стартуют через год. Автомобиль будет строиться на модернизированной версии платформы MQB. Поскольку и VW, и Škoda развивают «зеленые» технологии – BlueMotion и GreenLine соответственно – новая Octavia получит новую линейку двигателей, включая гибридную установку. Произойдут изменения и во внешности (следующее поколение получит новые светодиодные головные фары, множество хромированных деталей в отделке), а также функциональности Octavia. В частности, модель будет оснащена полуавтономныим технологиями, различными форматами экрана и функцией голосового управления. О стоимости новинки не сообщается.