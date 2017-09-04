Новая поправка воспрепятствует налоговым утечкам

Антон Каймаков
04-09-2017
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Наднациональные корпорации, развернувшие свою деятельность в Чехии, будут обязаны информировать чешское государство о своей финансовой ситуации во всех странах, где они работают. Отчеты должны будут содержать информацию, необходимую для оценки безошибочности разделения предписанных налоговых сумм между отдельными странами. Соответствующий закон своей подписью скрепил в понедельник президент Чехии Милош Земан.

Новая чешская норма внедряет в законодательство распоряжение ЕС.

Обязанность подавать отчет о финансовой ситуации затрагивает новую группу наднациональных компаний с общим ежегодным доходом в объеме 750 миллионов евро (20,3 миллиарда крон).

 
 
 
 
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