Новая поправка воспрепятствует налоговым утечкам

Наднациональные корпорации, развернувшие свою деятельность в Чехии, будут обязаны информировать чешское государство о своей финансовой ситуации во всех странах, где они работают. Отчеты должны будут содержать информацию, необходимую для оценки безошибочности разделения предписанных налоговых сумм между отдельными странами. Соответствующий закон своей подписью скрепил в понедельник президент Чехии Милош Земан.

Новая чешская норма внедряет в законодательство распоряжение ЕС.

Обязанность подавать отчет о финансовой ситуации затрагивает новую группу наднациональных компаний с общим ежегодным доходом в объеме 750 миллионов евро (20,3 миллиарда крон).