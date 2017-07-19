В 2016 году на приобретение новой квартиры площадью 70 кв. метров людям в Чехии было необходимо 10,9 средней годовой зарплаты. Это самая высокая сумма из европейских стран, сравнивавшихся в данном аспекте. Такая информация стала известна из анализа консалтинговой компании Deloitte. За пятилетнюю историю проведения исследования впервые чехам так трудно приобрести новое жилье. Самая доступная жилая недвижимость оказалась в Нидерландах (4,4 годичных зарплаты) и Германии (4,7). «Стоимость новых квартир в Чехии в настоящее время, в особенности из-за кончающихся «запасов» девелоперских проектов и свободных квартир на продажу, значительно выше, чем в соседней Польше и Венгрии. К тому же у нас, по сравнению с Европой, относительно низкие зарплаты», - комментирует ситуацию менеджер отдела недвижимости компании Deloitte Петр Гана. Средняя стоимость новых квартир в Праге составляла в 2016 году 2368 евро за квадратный метр. Таким образом, за год она выросла на 10,5%.