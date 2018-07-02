Ночью в Чехии были зафиксированы заморозки

В поселке Шинделова, в регионе Крушных гор, на высоте 587 м над уровнем моря, температура воздуха в ночь на 2 июля опустилась до 4 градусов мороза. Заморозки до –2,1 °C, продолжающиеся до нескольких часов, фиксируется Чешским гидрометеорологическим институтом уже вторую ночь подряд.

В местах заморозков на почве был уничтожен урожай картофеля; под угрозой оказались посадки других сельскохозяйственных культур. Такой характер заморозков не наблюдался в это время года уже 50 лет. Причиной данного явления ученые считают сухой и холодный воздух на территории страны, когда влажность опустилась до 76%.