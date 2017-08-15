Ночь градов и замков пройдет в 86 объектах

Ольга Васинкевич
15-08-2017
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В этом году Ночь градов и замков пройдет в Чешской Республике уже в 8-й раз, а ее центром станет ренессансный замок в Намешти-над-Ославой. В ночь на 27 августа по всей стране распахнут свои двери для гостей 86 объектов. Посетители увидят рыцарские бои, костюмированные шествия, театральные представления, концерты и многое другое. «Входе Ночи градов и замков посетители увидят памятники, в прямом смысле слова, в ином свете. Ночная атмосфера придает знакомым местам неповторимое волшебство. Этим и уникально данное мероприятие», - сообщила генеральный директор Национального института по охране памятников Надя Горычкова.

 
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