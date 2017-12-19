Ни ODS, ни христианские демократы правительство меньшинства не поддержат

Ни Гражданская демократическая партия (ODS), ни христианские демократы не поддержат правительство меньшинства премьера Андрея Бабиша. Свое решение представители обеих партий вновь озвучили во вторник, в день нового раунда переговоров с главой кабинета министров.

ODS в принципе не устраивает концепт правительства меньшинства, к тому же партия не согласна с названными программными приоритетами, требуя, например, большего снижения налогов.

Христианские демократы, в свою очередь, не готовы сотрудничать с премьером до тех пор, пока над ним нависает угроза уголовного преследования. Напомним, что полиция уже дважды направляла в Палату депутатов соответствующую заявку с просьбой лишить Андрея Бабиша депутатского иммунитета.