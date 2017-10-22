Незрячие предприниматели не будут вести электронный учет выручки

Антон Каймаков
22-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министерство финансов Чехии планирует временно освободить незрячих и слепоглухих предпринимателей от обязанности вести учет своей выручки посредством обязательной электронной системы. Данный план будет обсуждаться правительством в понедельник. Временная мера обосновывается тем, что на чешском рынке в данный момент не предлагается необходимого оборудования, которым незрячие и слепоглухие люди могли бы свободно пользоваться.

По данным Национального совета граждан с ограничениями по здоровью и Объединенной организации слепых и слабовидящих, временная правительственная мера касается от 1000 до 2000 предпринимателей, 0,5% от общего количества субъектов, обязанных пользоваться электронной системой учета выручки (ЭУВ).

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 