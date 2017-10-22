Незрячие предприниматели не будут вести электронный учет выручки

Министерство финансов Чехии планирует временно освободить незрячих и слепоглухих предпринимателей от обязанности вести учет своей выручки посредством обязательной электронной системы. Данный план будет обсуждаться правительством в понедельник. Временная мера обосновывается тем, что на чешском рынке в данный момент не предлагается необходимого оборудования, которым незрячие и слепоглухие люди могли бы свободно пользоваться.

По данным Национального совета граждан с ограничениями по здоровью и Объединенной организации слепых и слабовидящих, временная правительственная мера касается от 1000 до 2000 предпринимателей, 0,5% от общего количества субъектов, обязанных пользоваться электронной системой учета выручки (ЭУВ).