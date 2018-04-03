Незаконное привлечение к уголовной ответственности и содержание под стражей обходится ЧР в миллионы крон

Ежегодно Минюст ЧР принимает сотни заявлений с требованием компенсаций за незаконное привлечение к уголовной ответственности и лишение свободы.

До 2012 г. размер компенсации назначался судом индивидуально. В феврале 2012 г. Верховный суд принял постановление, согласно которому ориентировочный размер компенсации варьируется от 500 до 1500 крон (примерно от 20 до 60 евро) за день заключения под стражей. Также был установлен примерный размер выплат за длительное судебное преследование и материальные потери оправданного обвиняемого.

В данный момент суд рассматривает жалобу медсестры Веры Марешовой, оправданной по обвинению в убийстве 6-ти пациентов больницы в Румбурке, которая требует от государства 5 млн крон (196 тыс. евро).