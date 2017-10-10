New Space Technologies представила новый чешский «беспилотник»

Тимур Кашапов
10-10-2017
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Чешская компания New Space Technologies провела презентацию проекта по созданию новых беспилотных летательных аппаратов гибридного типа Cantas. New Space Technologies планирует создание семейства из трех моделей – Cantas A (Advanced), Cantas E (Endurance) и Cantas S (Speed) – на основе единой схемы с различными техническими характеристиками.

Представители New Space Technologies, которая входит в состав Czechoslovak Group, надеются на то, что их продукция заинтересует, прежде всего, чешских покупателей, в частности, Армию ЧР, руководство которой рассматривает возможность закупки крупной партии беспилотных летательных аппаратов.

 
 
 
 
 
 
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