New Space Technologies представила новый чешский «беспилотник»

Чешская компания New Space Technologies провела презентацию проекта по созданию новых беспилотных летательных аппаратов гибридного типа Cantas. New Space Technologies планирует создание семейства из трех моделей – Cantas A (Advanced), Cantas E (Endurance) и Cantas S (Speed) – на основе единой схемы с различными техническими характеристиками.

Представители New Space Technologies, которая входит в состав Czechoslovak Group, надеются на то, что их продукция заинтересует, прежде всего, чешских покупателей, в частности, Армию ЧР, руководство которой рассматривает возможность закупки крупной партии беспилотных летательных аппаратов.