Несмотря на отставку Татьяны Малой с поста министра, ее дипломную работу проверят на плагиат

Этическая комиссия университета им. Менделя в Брно рассмотрит дипломную работу, представленную в это учебной заведение Татьяной Малой, несмотря на то что политик подала в отставку с поста главы Министерства юстиции. Вердикт о возможном наличии плагиата в тексте работы будет вынесен в течение месяца. Также будет сделано юридическое заключение о возможности рассмотрения данного вопроса с учетом срока давности.

В 2005 г. в университете им. Менделя Татьяна Мала написала и успешно защитила дипломную работу «Микроклиматические условия при разведении кроликов». Специалисты считают, что некоторые фрагменты текста этой работы, а также дипломной работы, представленной в Братиславе, могли быть Малой заимствованы из чужих научных трудов. Политик не признала факт плагиата, заявив, что уходит с поста под давлением СМИ, не желая наносить урон движению ANO, членом которого является, и новому кабинету.