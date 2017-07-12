Эксперт по вопросам внутренней безопасности немецкого правительственного Христианско-демократического союза Армин Шустер в связи с укреплением охраны границ по случаю недавно прошедшего саммита G20 критиковал Чехию и Польшу за невнимание к оговоренному усилению охраны внутренних границ. Агентству DPA он сообщил, что хотя обе страны активны на внешних границах шенгенского пространства, они не уделяют должного внимания границам внутренним. По мнению Шустера, возможные недостатки как можно скорее должна проверить Европейская комиссия, и в случае их обнаружения начать с указанными государствами процесс из-за нарушения договоренностей с ЕС.