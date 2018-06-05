Нелегальный софтвер установлен у 32% чешских пользователей

Антон Каймаков
05-06-2018
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Согласно статистике антипиратского торгового альянса BSA за 2017 год, объемы используемого в Чехии нелегального программного обеспечения актуально составляют 32%. Что на 0,1% меньше показателей 2016 года. Это лучший результат в истории Чешской Республики, который, однако, превышает средний уровень Евросоюза, составляющий 28%.

Чаще всего речь идет о нелегальном использовании операционных программ, графических и антивирусных программ, а также различного рода офисных программ. Общая стоимость используемого гражданами и фирмами нелегального программного обеспечения составляет 3,2 миллиарда крон (124,5 миллиона евро).

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