Нелегальный игорный бизнес исчез из чешского интернета

Деятельность в рамках нелегального рынка интернет-азарта в текущем году в Чешской Республике претерпела принципиальное сокращение в результате уменьшения 99% его объема. В интервью Чешскому информационному агентству ЧТК об этом сообщил замминистра финансов ЧР Ондржей Заводский.

В конце 2016 года, по данным Минфина, на территории Чехии действовало 55 лотерейных компаний, предоставлявших свои услуги на чешском языке, однако не плативших налогов. После введения с 1 января 2017 года нового Закона об азартных играх, ужесточившего правила ведения игорного бизнеса в Чехии, в «черном списке», по словам Заводского, осталось лишь пять меньших компаний. Их страницы будут заблокированы.