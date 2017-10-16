Некоторые чешские аптеки поддержат акцию протеста врачей

К повторной акции протеста чешских врачей, запланированной на среду, 18 октября, присоединятся также аптекари. Некоторые аптеки в связи с этим будут закрыты на символических полчаса, а именно с 11:00 до 11:30.

По словам пресс-секретаря Чешской аптекарской палаты, на данный момент неизвестно, сколько аптек поключатся к протесту своих коллег. Скорее всего, в акции протеста примут участие независимые аптечные пункты, не входящие в аптечные сети. Аптекари, прежде всего, критикуют то, что грядущая поправка не предусматривает для них выплаты никакой компенсации за введение электронных рецептов на лекарства, которое станет обязательным с 1 января 2018 г.

Врачи, помимо прочего, также протестуют против обязательного введения электронных рецептов и электронного учета выручки.