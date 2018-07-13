Не поддержавший правительство социал-демократ готов продвигать хорошие законы

Социал-демократический депутат Милан Хованец, не поддержавший во время голосования о вотуме доверия новый кабинет министров, в котором представлена и его партия, готов, однако, голосовать за новые разработанные правительством законы, если они будут соответствовать программу

Напомним, что Милан Хованец, невзирая на результаты внутрипартийного референдума, отказался поднять руку за кабинет движения ANO и социал-демократов, вотум доверия которому, согласно предварительному договору, обеспечили парламентские коммунисты.