Назначены пять десятков новых профессоров

Эва Туречкова
25-06-2018
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В здании пражского Карлова университета «Каролинум» в понедельник прошло назначение более чем пяти десятков новых профессоров.

Вручение официальных документов, подтверждающих назначение, было, как и в прошлые годы, доверено министру образования, хотя это относится к президентским полномочиям.

Профессорский состав пополнился, например, хирургом Иваном Нетукой, неврохирургом Лумиром Грабалеком, политологом Станиславом Баликом, а также модельером Либеной Роховой.

 
 
 
 
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