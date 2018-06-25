Назначены пять десятков новых профессоров

В здании пражского Карлова университета «Каролинум» в понедельник прошло назначение более чем пяти десятков новых профессоров.
Вручение официальных документов, подтверждающих назначение, было, как и в прошлые годы, доверено министру образования, хотя это относится к президентским полномочиям.
Профессорский состав пополнился, например, хирургом Иваном Нетукой, неврохирургом Лумиром Грабалеком, политологом Станиславом Баликом, а также модельером Либеной Роховой.
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